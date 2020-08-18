Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFutbol Haberleri Cenk Özkacar'dan Altay'a veda!
18.08.2020 - 22:54 | | AA

Cenk Özkacar'dan Altay'a veda!

Altay'dan Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Ã–zkacar, Ä°zmir ekibine veda etti.Â

ABONE OL

TFF 1. Lig ekibi Altay'dan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takÄ±mlarÄ±ndan Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Ã–zkacar, Ä°zmir ekibine veda etti.Â 

Altay KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±nlanan videoyu seslendiren Cenk Ã–zkacar, takÄ±ma geldiÄŸinde 14 yaÅŸÄ±nda, profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ±nda ise 18 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.Â 

O gÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± duygularÄ± tarif etmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cenk Ã–zkacar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± Ã§ocukluÄŸum, genÃ§liÄŸim, evimdi. KÄ±sacasÄ± Altay Spor KulÃ¼bÃ¼ benim yaÅŸamÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k parÃ§asÄ±ydÄ±. Åžimdi ayrÄ±lÄ±k vakti geldi. GenÃ§ yaÅŸÄ±mda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olduÄŸum bu heyecanlÄ± yolda asla yalnÄ±z yÃ¼rÃ¼meyeceÄŸime ve bana tÃ¼m bÃ¼yÃ¼k Altay camiasÄ±nÄ±n destek olacaÄŸÄ±na yÃ¼rekten inanÄ±yorum. Her zaman yanÄ±mda olan ve geliÅŸmem iÃ§in Ã§aba sarf eden tÃ¼m hocalarÄ±ma, futbolcu aÄŸabey ve kardeÅŸlerime, personellerimize, bÃ¼yÃ¼k Altay'Ä±n bÃ¼yÃ¼k taraftarÄ±na, aileme ve en baÅŸÄ±ndan beri bana inanan ve gÃ¼venen, her koÅŸulda yanÄ±mda olan baÅŸkanÄ±mÄ±z Ã–zgÃ¼r EkmekÃ§ioÄŸlu'na teÅŸekkÃ¼r ederim. Åžimdi ayrÄ±lÄ±k vakti olsa da gÃ¶nlÃ¼m her zaman bÃ¼yÃ¼k Altay'Ä±n bÃ¼yÃ¼k taraftarÄ±yla ve hepinizle olacak. HakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin."Â 

Cenk Ã–zkacardan Altaya veda

GenÃ§ futbolcu, yeni kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n kendisi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma da FransÄ±zca olarak, "Burada olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutluyum." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â 

Altay KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndaki bir diÄŸer paylaÅŸÄ±mda ise Olympique Lyon Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Bruno Cheyrou ve idari ekibine transfer sÃ¼recindeki yardÄ±mlarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r edilerek, "Åžimdi Ã§ocuÄŸumuz sizin kanatlarÄ±nÄ±zÄ±n altÄ±nda olacak." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Lyon'un YarÄ± Final Sevincinin Perde ArkasÄ±

    Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazÄ±rlanÄ±yor
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Fenerbahçe'yi Topuk YaylasÄ±'nda taraftarlar karÅŸÄ±ladÄ±!
      Fenerbahçe'yi Topuk YaylasÄ±'nda taraftarlar karÅŸÄ±ladÄ±!
    2. BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni sezon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
      BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni sezon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
    3. Cenk Özkacar'dan Altay'a veda!
      Cenk Özkacar'dan Altay'a veda!
    4. Marius Sumudica: "Denis Alibec'i istiyorum"
      Marius Sumudica: "Denis Alibec'i istiyorum"
    5. Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz vefat etti
      Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz vefat etti



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± öncesi PAOK Stoch ile yollar ayÄ±rdÄ±!

    BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesi PAOK Stoch ile yollar ayÄ±rdÄ±!

    Son dakika | Barcelona BaÅŸkanÄ± Bartomeu, Ronald Koeman'Ä± resmen açÄ±kladÄ±!

    Son dakika | Barcelona BaÅŸkanÄ± Bartomeu, Ronald Koeman'Ä± resmen aÃ§Ä±kladÄ±!

    BeÅŸiktaÅŸ'ta Welinton sürprizi! Transferi açÄ±klanmadÄ± çünkü...

    BeÅŸiktaÅŸ'ta Welinton sÃ¼rprizi! Transferi aÃ§Ä±klanmadÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼...

    Hilmi Bozok: "Altayâ€™da gururumuz olacak gençler yetiÅŸtiriyoruz"

    Hilmi Bozok: "Altayâ€™da gururumuz olacak genÃ§ler yetiÅŸtiriyoruz"

    SÄ±radaki Haber