TFF 1. Lig ekibi Altay'dan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takÄ±mlarÄ±ndan Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Ã–zkacar, Ä°zmir ekibine veda etti.Â

Altay KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±nlanan videoyu seslendiren Cenk Ã–zkacar, takÄ±ma geldiÄŸinde 14 yaÅŸÄ±nda, profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ±nda ise 18 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.Â

O gÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± duygularÄ± tarif etmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cenk Ã–zkacar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± Ã§ocukluÄŸum, genÃ§liÄŸim, evimdi. KÄ±sacasÄ± Altay Spor KulÃ¼bÃ¼ benim yaÅŸamÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k parÃ§asÄ±ydÄ±. Åžimdi ayrÄ±lÄ±k vakti geldi. GenÃ§ yaÅŸÄ±mda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olduÄŸum bu heyecanlÄ± yolda asla yalnÄ±z yÃ¼rÃ¼meyeceÄŸime ve bana tÃ¼m bÃ¼yÃ¼k Altay camiasÄ±nÄ±n destek olacaÄŸÄ±na yÃ¼rekten inanÄ±yorum. Her zaman yanÄ±mda olan ve geliÅŸmem iÃ§in Ã§aba sarf eden tÃ¼m hocalarÄ±ma, futbolcu aÄŸabey ve kardeÅŸlerime, personellerimize, bÃ¼yÃ¼k Altay'Ä±n bÃ¼yÃ¼k taraftarÄ±na, aileme ve en baÅŸÄ±ndan beri bana inanan ve gÃ¼venen, her koÅŸulda yanÄ±mda olan baÅŸkanÄ±mÄ±z Ã–zgÃ¼r EkmekÃ§ioÄŸlu'na teÅŸekkÃ¼r ederim. Åžimdi ayrÄ±lÄ±k vakti olsa da gÃ¶nlÃ¼m her zaman bÃ¼yÃ¼k Altay'Ä±n bÃ¼yÃ¼k taraftarÄ±yla ve hepinizle olacak. HakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin."Â

GenÃ§ futbolcu, yeni kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n kendisi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma da FransÄ±zca olarak, "Burada olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutluyum." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

Altay KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndaki bir diÄŸer paylaÅŸÄ±mda ise Olympique Lyon Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Bruno Cheyrou ve idari ekibine transfer sÃ¼recindeki yardÄ±mlarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r edilerek, "Åžimdi Ã§ocuÄŸumuz sizin kanatlarÄ±nÄ±zÄ±n altÄ±nda olacak." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Lyon'un YarÄ± Final Sevincinin Perde ArkasÄ±