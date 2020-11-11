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11.11.2020 - 23:10 |

Cenk Tosun: Golle geri dönmek çok güzel oldu

A Milli Takım forması altında yeniden golle dönen Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, "bu statta çok güzel anılarım var. Golle geri dönmek çok güzel oldu" ifadelerini kullandı

Cenk Tosun: Golle geri dönmek çok güzel oldu
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A Milli Takım forması altında yeniden golle dönen Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Everton takımında da forma giymeye başlayan Milli oyuncu, "yeniden Ay-Yıldızlı formayla oynayabildiğim için çok mutluyum. Hocama ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu statta çok güzel anılarım var. Golle geri dönmek çok güzel oldu" ifadelerini kullandı

Cenk Tosun: Golle geri dönmek çok güzel oldu

 

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