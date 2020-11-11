11.11.2020 - 23:10 |
Cenk Tosun: Golle geri dönmek çok güzel oldu
A Milli Takım forması altında yeniden golle dönen Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, "bu statta çok güzel anılarım var. Golle geri dönmek çok güzel oldu" ifadelerini kullandı
A Milli Takım forması altında yeniden golle dönen Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Everton takımında da forma giymeye başlayan Milli oyuncu, "yeniden Ay-Yıldızlı formayla oynayabildiğim için çok mutluyum. Hocama ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu statta çok güzel anılarım var. Golle geri dönmek çok güzel oldu" ifadelerini kullandı