Cenk Tosun: Golle geri dönmek çok güzel oldu

A Milli Takım forması altında yeniden golle dönen Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Everton takımında da forma giymeye başlayan Milli oyuncu, "yeniden Ay-Yıldızlı formayla oynayabildiğim için çok mutluyum. Hocama ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu statta çok güzel anılarım var. Golle geri dönmek çok güzel oldu" ifadelerini kullandı