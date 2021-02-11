Cenk Tosun: "Konu Beşiktaş ise para konuşmaya gerek yok"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarla eleyen Beşiktaş'ta Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Çok mutluyum yuvamda olduğum için. Takım arkadaşlarımı ve kulübümü özlemiştim. Güzel bir başlangıç oldu. Biraz zorlaştırdık, maçı daha önce bitirebilirdik. Duran toptan kötü bir gol yedik. 120 dakikaya bırakmayacaktık. Pozisyonları değerlendirebilirdik."

"Sergen Hoca ile daha önce Gaziantep'te berabere çalışmıştık. O zaman onun ilk deneyimiydi. Şimdi hoca çok tecrübe kazanmış."

"Konu Beşiktaş olursa, para konuşmaya gerek yok. Oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim. Bana da katkısı olacak. EURO2020'ye fit gitmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamak için geldim. Şampiyonluğa inanıyorum, ben de destek için geldim."