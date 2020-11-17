Cenk Tosun, Türk futbolunun efsanelerini yakalamaya çok yakın

Ay-yıldızlı forma ile 18. golünü Rusya maçında atan Cenk Tosun, 17 golü bulunan Arda Turan'ı geride bıraktı.

Macaristan maçı aday kadrosundaki futbolcular arasında en golcü ikinci isim olan Cenk Tosun, attıkları 19'ar golle A Milli Takım ile en çok gol atan oyuncular sıralamasında 5. sırada yer alan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi.

Metin Oktay 36, Cemil Turan 44, Nihat Kahveci ise 68 maçta 19 gole ulaşmıştı. Son iki maçta iki gol atan 29 yaşındaki Cenk Tosun ise 44 maçta 18 kez gol sevinci yaşadı.

- Lefter Küçükandonyadis'i yakalamasına 3 gol kaldı

Cenk Tosun'un, A Milli Takım forması ile tarihte en çok gol atan oyuncular sıralamasında 4'üncülükte bulunan Lefter Küçükandonyadis'i yakalamasına ise yalnızca 3 gol kaldı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden efsane Lefter Küçükandonyadis, ay-yıldızlı forma ile 21 gol atmayı başardı.

Cenk'in, milli golcüler sıralamasında attığı 22 golle 3. sırada bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalaması için de 4 gol gerekiyor.

- Aday kadrodaki en golcü Burak Yılmaz

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosundaki en golcü isim Burak Yılmaz.

A Milli formayla ilk maçına Nisan 2006'da çıkan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, oynadığı 63 maçta 24 kez fileleri havalandırarak A Milli Takım tarihinin en golcü ikinci ismi oldu.

- Hakan Çalhanoğlu 11 golde

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan en golcü üçüncü isim ise Milan forması ile kariyerini İtalya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu.

A Milli Takım ile ilk maçına 2013 yılında çıkan ve 51 kez forma giyen Hakan, attığı 11 golle, ay-yıldızlı forma ile en çok gol atan 11. isim olarak tarihi sıralamada yer alıyor.

Aday kadroda yer alan en golcü 4. isim ise 26 maçta 8 gol atan Cengiz Ünder. Cengiz'i, 54 maçta 7 gol atan Ozan Tufan takip ediyor.

Cenk Tosun Hazırlık Maçında Dört Gol Atıyor