Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri Cenk Tosun, Türk futbolunun efsanelerini yakalamaya çok yakın
17.11.2020 - 12:41 | | AA

Cenk Tosun, Türk futbolunun efsanelerini yakalamaya çok yakın

A Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Cenk Tosun, ay-yıldızlı ekipte 1 gol daha atarsa, A Milli Takım'da en çok golü bulunan oyuncular sıralamasında Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay ve Cemil Turan'ın yanı sıra Nihat Kahveci'yi yakalayacak.

Cenk Tosun, Türk futbolunun efsanelerini yakalamaya çok yakın
ABONE OL

Ay-yıldızlı forma ile 18. golünü Rusya maçında atan Cenk Tosun, 17 golü bulunan Arda Turan'ı geride bıraktı.

Macaristan maçı aday kadrosundaki futbolcular arasında en golcü ikinci isim olan Cenk Tosun, attıkları 19'ar golle A Milli Takım ile en çok gol atan oyuncular sıralamasında 5. sırada yer alan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi.

Metin Oktay 36, Cemil Turan 44, Nihat Kahveci ise 68 maçta 19 gole ulaşmıştı. Son iki maçta iki gol atan 29 yaşındaki Cenk Tosun ise 44 maçta 18 kez gol sevinci yaşadı.

- Lefter Küçükandonyadis'i yakalamasına 3 gol kaldı

Cenk Tosun'un, A Milli Takım forması ile tarihte en çok gol atan oyuncular sıralamasında 4'üncülükte bulunan Lefter Küçükandonyadis'i yakalamasına ise yalnızca 3 gol kaldı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden efsane Lefter Küçükandonyadis, ay-yıldızlı forma ile 21 gol atmayı başardı.

Cenk'in, milli golcüler sıralamasında attığı 22 golle 3. sırada bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalaması için de 4 gol gerekiyor.

- Aday kadrodaki en golcü Burak Yılmaz

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosundaki en golcü isim Burak Yılmaz.

A Milli formayla ilk maçına Nisan 2006'da çıkan 35 yaşındaki Burak Yılmaz, oynadığı 63 maçta 24 kez fileleri havalandırarak A Milli Takım tarihinin en golcü ikinci ismi oldu.

- Hakan Çalhanoğlu 11 golde

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan en golcü üçüncü isim ise Milan forması ile kariyerini İtalya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu.

A Milli Takım ile ilk maçına 2013 yılında çıkan ve 51 kez forma giyen Hakan, attığı 11 golle, ay-yıldızlı forma ile en çok gol atan 11. isim olarak tarihi sıralamada yer alıyor.

Aday kadroda yer alan en golcü 4. isim ise 26 maçta 8 gol atan Cengiz Ünder. Cengiz'i, 54 maçta 7 gol atan Ozan Tufan takip ediyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'de artan korona virüs vakalarının ardından flaş hamle!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transferde 3 ismi bitirdi! Ocak ayında imzalar atılıyor...

Cenk Tosun, Türk futbolunun efsanelerini yakalamaya çok yakın

Cenk Tosun Hazırlık Maçında Dört Gol Atıyor

    Trabzonspor'da Erzurumspor mesaisi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Arda Turan şoku! Kendisi açıkladı...
      Arda Turan şoku! Kendisi açıkladı...
    2. Beklenen oldu! Nazım Sangare...
      Beklenen oldu! Nazım Sangare...
    3. Sultanlar Ligi'nde yarın 3 maç var
      Sultanlar Ligi'nde yarın 3 maç var
    4. Milli maç öncesinde kadrodan çıkarıldı
      Milli maç öncesinde kadrodan çıkarıldı
    5. Halil Mutlu anılarını anlattı
      Halil Mutlu anılarını anlattı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzurumspor'da İbrahim Akdağ sakatlandı

    Erzurumspor'da İbrahim Akdağ sakatlandı

    Sivasspor’da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

    Sivasspor’da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı!

    Antalyaspor'da 7 eksik

    Antalyaspor'da 7 eksik  

    Son dakika | Bogdan Bogdanovic'ten rekor transfer

    Son dakika | Bogdan Bogdanovic'ten rekor transfer

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet