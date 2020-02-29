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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Cenk Tosun: Türkiye'ye dönme planım yok
29.02.2020 - 09:56 |

Cenk Tosun: Türkiye'ye dönme planım yok

Devre arasında Everton’dan kiralık olarak Crystal Palace’ın yolunu tutan Cenk Tosun, “Şu an için Türkiye’ye dönme planım yok. Avrupa’da kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Premier Lig’deyim ve burada işimi çok severek yapıyorum” diye konuştu.

Türk futbolu’nun İngiltere’deki gururu Cenk Tosun, Premier Lig’in Türkiye’deki yayıncısına konuştu. Devre arasında Everton’dan, sezon sonuna kadar Crystal Palace’a kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: “Öncelikle Beşiktaş’ta oynamak benim çocukluk hayalimdi. Premier Lig’e gelmemdeki en büyük etken Beşiktaş’tı. Sonrasında Everton’a geldim. Çok güzel günlerim geçmesine rağmen hoca değişiklikleri beni etkiledi ve Palace’ın yolunu tuttum. Burada bana verilen şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Şu an için Türkiye’ye dönme planım yok. Avrupa’da kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Burada her anlamda kendinizi geliştiriyorsunuz.”

‘İyi bir jenerasyon yakaladık’

“Premier Lig’deyim ve burada işimi çok severek yapıyorum. Yazın EURO 2020 finalleri olacak. EURO 2016’da oynamıştım. Futbolcu olduğunuzu böyle turnuvalarda anlıyorsunuz. Çok iyi jenerasyon yakaladık. Elemelerdeki başarılı performansımızı yakalayıp, bunun üstüne de çıkabilirsek çok iyi işler yapabileceğimize inanıyorum.”

Cenk Tosun: Türkiyeye dönme planım yok

Cenk Tosun: Türkiyeye dönme planım yok

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