14.02.2021 - 12:21 |
Cenk Tosun'un yeni hedefi Gençlerbirliği
Beşiktaş'a 3 yıl sonra geri dönen Cenk Tosun, Gençlerbirliği müsabakasında patlama yapmayı amaçlıyor.
Beşiktaş'a 3 yıl sonra geri dönen Cenk Tosun, ilk maçına Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesiyle çıkmıştı. Bu karşılaşmada takımına gol katkısı veremeyen yıldız futbolcu, yarınki Gençlerbirliği müsabakasında patlama yapmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda dünkü takım çalışmasında oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Tosun, görev alacağı süre içerisinde gollerini sıralamayı hedefliyor.