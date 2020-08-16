CEO Mangnall'dan Galatasaray açıklaması! "Şimdiye kadarki en fazla kazanç"

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Sarı-kırmızılıları bu yenilenme sürecinde hem saha içinde hem de saha dışında destekleyeceklerini söyleyen Mangnall, “G.Saray’ın, harika geçmişiyle inşa ettiği geleceğindeki, yeni ve cesur dünyanın tamamlayıcı bir parçası olmak istiyoruz” diye konuştu

Galatasaray ile yıllık 1 milyon poundluk bir sözleşme imzalayan İngiliz yatırım şirketi Capital Sports Media’nın CEO’su Tim Mangnall, uzun bir birliktelikle sarı-kırmızılılara katkı vermek istediklerini söyledi.

MİLLİYET’e konuşan Mangnall, “Neden Galatasaray?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Galatasaray’ı taktir etmemizin altında yatan başlıca sebep; inanılmaz tarihi ve Türk futboluna önde gelen kulüplerden biri olarak bıraktığı miras... Dünyada pek çok kulübün imreneceği büyüklükte bir taraftar kitlesine sahip. Galatasaray ile kurduğumuz işbirliğinden son derece mutluyuz, bizim için çok heyecan verici ve böyle bir kulübü, en üst seviye Avrupa kulüplerinin arasında yer alacağı yenilenme sürecinde, hem saha içinde hem de dışında destekleyebileceğimize inanıyoruz.”

Sarı-kırmızılılara gelecekte çok pozitif sonuçlar getirecek fırsatlar sunmayı hedeflediklerini ifade eden Tim Mangnall, “Galatasaray’ın, harika geçmişiyle inşa ettiği geleceğindeki yeni ve cesur dünyanın, tamamlayıcı bir parçası olmak istiyoruz” yorumunu yaptı.

Pandemi sürecinde böyle bir yatırımın risk olabileceğini de göz önünde bulundurduklarını söyleyen İngiliz şirketinin CEO’su, “Galatasaray ile olan anlaşmamız uzun vadeli ve umuyoruz tüm dünya bu zorlu süreçten iyileşerek çıkacaktır, iş birliğimiz de büyüyecektir. Bu süreçte ise elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadesini kullandı.







Rekabet için kazanç

Tim Mangnall, “Galatasaray bu iş birliğinden ne kazanacak?” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Bu sorunun basit cevabı, ‘Böyle bir anlaşmadan şimdiye kadar kazanılanın en fazlasını...’ Cevabın uzun halini ise şöyle özetleyebiliriz; Galatasaray haklarından elde edebileceği potansiyel gelirlerini en üst seviyeye çıkaracak, en iyi markalarla ortaklıklar kuracak ve Avrupa futbolunun en iyi takımlarıyla rekabetin gerektirdiği kazançları elde edecek.”

Cim-Bom’un potansiyeli

Galatasaray’ın sosyal medyada spor kulüpleri arasında dünyada ilk 5 arasında bulunmasını da değerlendiren Mangnall, “Modern dünyanın futbolunda, twitter ve instagram gibi sosyal mecralarda Manchester United, Liverpool, Juventus ve Barcelona ile birlikte zirvede olması, Galatasaray’ın potansiyelini açıklıyor” dedi. İngiliz şirketinin üst düzey yöneticisi, “Sosyal medya platformları markalar için çok önemli ve en iyi markalarla kurulacak iş birlikleri ile değerlendirilebilecektir” ifadesini kullandı.

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