CEV Şampiyonlar Ligi formatı değişti

Organizasyona katılan takımların fikirleri de alınarak CEV’in kararıyla değişen sistemde, her grup iki farklı şehirde üst tura çıkmak için mücadele edecek. CEV’in korona virüs pandemisi önlemleri kapsamında hayata geçirdiği bu yeni formatta, turnuvanın her etabı üç gün sürecek. İki etabın sonunda grup birincileri ve en iyi üç ikinci çeyrek finallere yükselecek.

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