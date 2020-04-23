MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri CEV Şampiyonlar Ligi iptal edildi
23.04.2020 - 17:42 |

CEV Şampiyonlar Ligi iptal edildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'ni korona virüsü pandemisi sebebiyle iptal etti.

CEV Şampiyonlar Ligi iptal edildi


Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) almış olduğu karara göre, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi, korona virüsü pandemisi sebebiyle iptal oldu.
Çeyrek final etabında İtalya’nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla oynayacak olan Eczacıbaşı VitrA’nın maçları, salgının Avrupa’da yayılmasını önlemek için alınan tedbirler doğrultusunda, birkaç kez ileri bir tarihe alındıktan sonra süresiz ertelenmişti.
CEV’in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020 yılında Avrupa Kupaları’nın kalan tüm maçları ve 16 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenmesi planlanan Süper Finaller iptal edilirken, kupalarda şampiyon belirlenmeyecek.

Ozan Tufan'dan 100 okula kitap desteği...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berke karantina altında çalışmalarını sürdürüyor

Berke karantina altında çalışmalarını sürdürüyor

Flamengo taraftarı Mariano'yu istemiyor

Flamengo taraftarı Mariano'yu istemiyor

Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel antrenman

Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel antrenman

Son dakika | Burak Yılmaz: Beşiktaş için her şeyi yaparım

Son dakika | Burak Yılmaz: Beşiktaş için her şeyi yaparım

Sıradaki Haber