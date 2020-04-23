CEV Şampiyonlar Ligi iptal edildi



Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) almış olduğu karara göre, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi, korona virüsü pandemisi sebebiyle iptal oldu.

Çeyrek final etabında İtalya’nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla oynayacak olan Eczacıbaşı VitrA’nın maçları, salgının Avrupa’da yayılmasını önlemek için alınan tedbirler doğrultusunda, birkaç kez ileri bir tarihe alındıktan sonra süresiz ertelenmişti.

CEV’in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020 yılında Avrupa Kupaları’nın kalan tüm maçları ve 16 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenmesi planlanan Süper Finaller iptal edilirken, kupalarda şampiyon belirlenmeyecek.