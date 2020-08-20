CEV Åžampiyonlar Ligi'nde rakipler belli olacak

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Voleybolda, TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±nÄ±n CEV Åžampiyonlar Ligiâ€™ndeki rakipleri yarÄ±n aÃ§Ä±klanacak.

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu, 2021 CEV Åžampiyonlar Ligiâ€™nde kadÄ±nlarda temsil edecek EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, FenerbahÃ§e Opet ve VakÄ±fBank ile erkeklerde mÃ¼cadele edecek FenerbahÃ§e HDI Sigorta ve Arkas Sporâ€™un 4. raunttaki (grup aÅŸamasÄ±) rakiplerinin belirleneceÄŸi kura Ã§ekiminin yarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

LÃ¼ksemburgâ€™taki Avrupa YayÄ±n Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenecek kura Ã§ekimi TSÄ° 13.30â€™da baÅŸlayacak.

Kura Ã§ekimi, CEV Åžampiyonlar Ligi Facebook sayfasÄ±ndan (https://www.facebook.com/CEVolleyballCL) ve CEV YouTube kanalÄ±ndan (https://www.youtube.com/user/CEVolleyball) canlÄ± yayÄ±nlanacak.

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