Ceyhun Fersoy: "Aykut Kocaman ile devam edilmeliydi"

Fenerbahçe taraftarı oyuncu Ceyhun Fersoy, Skorer Instagram hesabında Caner Bakır'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR



Sağlığımız yerinde. Allah'a şükür iyiyiz. Begüm ile maskemizi takıp kimsenin olmadığı yerde yürüyüş yapıp eve dönüyoruz. 2.5 ay öncesine kadar evi otel olarak kullanıyorduk. Setlerden geliyorduk. Şu an aynaya bakma fırsatım daha çok oluyor (gülerek)

2020 içinde bir anlamamız vardı. 35 bölümümüz kalmıştı. Çekimlere Haziran'da başlıyoruz. Biz 8 Nisan'da son bölümü yayınlamıştık. Güzel gidiyordu. TRT'nin yapımı olarak ilk 10'nun içindeydik sıralamada. Karakterler olarak herkes çok beğenmişti. Çok iyi gidiyordu her şey. 228 bölüm çekmiştik. Elbet bir gün buluşacağız dedik. 2 sezon ara vermiştik. Biz biliyorduk yeniden başlayacağını. Öyle bir hikaye ki 2025'te de 2030'da da koysan bu dizi tutar. Bu dizi değil hatta belgesel bence.

Diziyi artık günlük çektiğimiz için artık 3 gün çalışıyorduk. Haftalık olduğunda bazen 1 gün gidebiliyorduk sete. Sete gittiğimizde kopamıyorduk birbirimizden.

Teknik direktör kim olmalı?

Ben yabancı hoca istiyorum. Yabancı hocalarla Fenerbahçe'nin yüzü hep güldü. Vitor Pereira ile de bence başarılı oldu. Fenerbahçe. Çok iyi bir kadromuz vardı. Gökha-Caner, Volkan yedek kaleci Mert, Josef vardı. Beklenseydi bence şampiyonluk olabilirdi. Fenerbahçe'nin yüzü yabancılarla çok güldü. Bir taraftar olarak herhalde Erol Bulut, Abdullah Avcı gibi gözüküyor. Erol Bulut gibi duruyor. Bjelica yabancılarda tek aday şu an.

Cocu dönemi?

Hollandalı teknik direktör hiçbir türlü başarılı olamaz. Advocaat, Hiddink geldi olmadı. Cocu çok yanlış tercihti. Başkan bir atılım gördü demek ki. Ben Aykut hocayı çok severim. O sene Kocaman ile devam edilebilirdi. Fenerbahçe en az gol yiyen takımlardan biriydi. 1 yıl değil 2 yıl daha devam edilmeliydi. Aykut hoca bana önümüzdeki sene 2 futbolcu yeter demişti. Takım hocayı tanıyordu. Şampiyonluğun en büyük adayı olabilirdi kalsaydı.

Başkan olsan?

Benim Fenerbahçe yönetiminde olma hayalim var. Ben takım almak istiyorum. Amatör futbol takımını almanın kriterlerini gördüm. Bildiğim için futbolun içinde olmak istiyorum. Başkan olsam ilk icraatım taraftarlara yönelik icratım olurdu. Taraftarla birlik olma yönünde. Başkanlar geçici, kulüpler geçici. Taraftarlar ile heyet kurup ne yapmak istediklerini sorardım. 4 sene üst üste şampiyon olacak takım kurardım. Sol bek 4 tane alırdım ne olur ne olmaz diye (Gülerek)

Her şey şampiyonluğa bakıyor. Gerisi gelecektir. 2011'deki kadro üst üste şampiyon olabilecek kapasitedeydi. Hazard ile transfer görüşmesi yapılıyordu. Önümüzdeki sene şampiyon olunursa bu hava değişir.

Ben 10 Nisan doğumluyum ama herkes 18 Temmuz'da kutluyor. İnternette bir karışıklık var.

Eşimin en sevmediği özelliğim inatçı olamam.

Ersin Korkut ile yıllarca çalıştık. Onun taklitini çok yapıyordum. 2 gün önce onunla konuştuk.