Ceyhun Yılmaz: Şampiyonluktaki favorim Galatasaray

Komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz, Skorer'den Nergis Aşkın'ın sorularına içtenlikle yanıt verdi.

İşte Ceyhun Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

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3 büyük takımın kadim iddiası devam ederken, Trabzonspor da bu sezon yarışa katıldı. Başakşehir son 2-3 yıldır Beşiktaş ve Galatasaray'la başa baş gidiyordu ve maalesef şampiyon olamadı. Herhalde dağılırlar bu sene dedim, bir baktım bu sezon da şampiyonluğa oynuyorlar.

Derbilerin yanı sıra bu sezon yelpaze daha da genişledi. 3 büyük kulübün tarafıyım tabii ki. Ben isterim ki G.Saray şampiyon olamıyorsa başka İstanbul büyüğü şampiyon olsun. Trabzonspor bir kere daha şampiyon olsa ne güzel olur. Bunlara zenginlik olarak bakıyorum.

"Şampiyonluktaki favorim Galatasaray"

Galatasaraylıyım, biz her senenin favorisiyiz. Bu sene de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bold Pilot gibi arkadan gelip şampiyon olabiliriz. Fatih hoca bırakmaz. Performansını sevdiğim bütün oyuncular Trabzonspor'da. Başakşehir ve Trabzonspor da şampiyon olursa şaşırmayız tabii ki.

Fenerbahçe ve Galatasaray bizim keyif ortağımız. Birbirlerini yok saymaları beni üzmüştür. Sevincin büyüklüğü, karşı takımın büyüklüğüdür. Tarihinden bugüne kadar derbiler, 'Fenerbahçe-Galatasaray bayramı' diye kutlanır. Kadıköy'de yenemediğimizden dolayı Fenerbahçeli arkadaşlarım benimle çok dalga geçtiler.

"Artık başka şeyler konuşmaya başlarız"

Kadıköy'de hep talihsizliğimiz vardı. Bu sezon yendik güzel oldu. En azından başka bir şeyler konuşmaya başlarız artık. Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay "O golün büyüklüğü, F.Bahçe'nin büyüklüğü"dür demişti.

Ümit Davala aynı evde kaldığımız, gezdiğimiz bir arkadaşım. Hasan Şaş ile Ümit Davala hayatımdaki zenginlik. İyi ki onları tanımışım. 1994'te muhabirliğe başladım. Eski arkadaş olmak önemli. Onlara vakit ayırıyorum, onlar da sağolsunlar her gittiğimde kucaklıyorlar.

Detoks falan yapmayacağım. Yapanlara saygı duyuyorum, yapmayanlara da karışmayalım. Ben herkesle dürüst konuştuğum için yalnızım. Bir aforizmam var: 'Yalandan beraber olacağıma gerçekten yalnız kaldım.'

"Instagram'ı tercih ederim"

Aşk mı para mı? Parayı tercih ederim. Akıl ile kalp itilaf halinde yaşarlar. Birbirlerini asla onaylamazlar. Akıl ile kalp birbirlerinin işlerine karışmamalılar. Kalbimin soktuğu çukurdan beni aklım kurtardı. Twitter kötü yola düştü, Instagram'ı tercih ederim. 2016'da twitter haber sitesi olarak konumlandırıldı. Twitter artık bizim bildiğimiz twitter değil artık.

Zaman makinesi verilse geçmişe gitmek isterim. Pişmanlık için değil, tarihe hakim olduğum geçmişe giderim. Ben şu andaki benden çok mutluyum. Vicdan ve ruh halimden çok memnunum. Sinirlenecek vaktimiz yok. Allah'a bin şükür yaptığım işten çok memnunum.

"Muslera ve Uğurcan'ı çok seviyor ve beğeniyorum"

Ligdeki performansa göre kalede Muslera ve Uğurcan'ı çok seviyorum. Sörloth'u çok beğeniyorum. Dünya en tatlı ve yakışıklı kardeşi. Sosa hakikaten futbol virtüözü. Burak Yılmaz kendini futbola verdiği zaman onu izlemek çok iyi. Crivelli'yi çok takdir ederim. Sezonun ilk yarısında Emre Belözoğlu'na büyük övgüler düzdüm. Sivasspor'da Mert Hakan, Emre Kılınç ve orta sahada Fatih iyi.