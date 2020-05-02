MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ceyhun Yılmaz Skorer'in canlı yayınında!
02.05.2020 - 21:02 |

Ceyhun Yılmaz Skorer'in canlı yayınında!

Komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz, Skorer Instagram hesabının canlı yayınında soruları yanıtlıyor...

Ceyhun Yılmaz Skorer'in canlı yayınında!

Ceyhun Yılmaz Skorerin canlı yayınında

Komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz, Skorer'den Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlıyor...

İşte Ceyhun Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hafta için 2 saat radyo yayını, haftada 5 gün Youtube yayını yapıyoruz. 

3 büyük takımın kadim iddiası devam ederken, Trabzonspor da katıldı. Başakşehir de son 2-3 yıldır Beşiktaş ve Galatasaray'la başa baş gidiyordu ve maalesef başarılı olamadı. Herhalde dağılırlar bu sene dedim, bir baktım bu sezon da şampiyonluğa oynuyorlar. 

Derbilerin yanı sıra yelpaze genişledi. 3 büyük kulübün tarafıyım tabii ki. Ben isterim ki G.Saray şampiyon olamıyorsa başka İstanbul büyüğü şampiyon olsun. Trabzonspor bir kere daha olsa ne güzel olur. Bunlara zenginlik olarak bakıyorum. 

"Şampiyonluktaki favorim Galatasaray"

Galatasaraylıyım, biz her senenin favorisiyiz. Bu sene de aynı yerden devam edeceğiz. Bold Bilot gibi arkadan gelip şampiyon olabilir. Fatih hoca bırakmaz. Performansını sevdiğim bütün oyuncular Trabzonspor'da. Başakşehir ve Trabzonspor da şampiyon olursa şaşırmayız tabii ki.

 

 

 

Ceyhun Yılmaz Skorerin canlı yayınında

 

 

Falcao ailesinden karantinada mangal keyfi!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaraylı yöneticiler Mustafa Cengiz’i unutmadı

Galatasaraylı yöneticiler Mustafa Cengiz’i unutmadı

ABD Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, eşit ücret davasını kaybetti

ABD Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, eşit ücret davasını kaybetti

Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı

Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı

Bakan Kasapoğlu: En önemli önceliğimizin üretmek

Bakan Kasapoğlu: En önemli önceliğimizin üretmek

Sıradaki Haber