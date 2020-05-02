Ceyhun Yılmaz Skorer'in canlı yayınında!

Komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz, Skorer'den Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlıyor...

İşte Ceyhun Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

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3 büyük takımın kadim iddiası devam ederken, Trabzonspor da katıldı. Başakşehir de son 2-3 yıldır Beşiktaş ve Galatasaray'la başa baş gidiyordu ve maalesef başarılı olamadı. Herhalde dağılırlar bu sene dedim, bir baktım bu sezon da şampiyonluğa oynuyorlar.

Derbilerin yanı sıra yelpaze genişledi. 3 büyük kulübün tarafıyım tabii ki. Ben isterim ki G.Saray şampiyon olamıyorsa başka İstanbul büyüğü şampiyon olsun. Trabzonspor bir kere daha olsa ne güzel olur. Bunlara zenginlik olarak bakıyorum.

"Şampiyonluktaki favorim Galatasaray"

Galatasaraylıyım, biz her senenin favorisiyiz. Bu sene de aynı yerden devam edeceğiz. Bold Bilot gibi arkadan gelip şampiyon olabilir. Fatih hoca bırakmaz. Performansını sevdiğim bütün oyuncular Trabzonspor'da. Başakşehir ve Trabzonspor da şampiyon olursa şaşırmayız tabii ki.