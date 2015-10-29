Cezalı Ahmet, Torku Konyaspor maçında yok

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Torku Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde oyuncular ve teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grupta 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Doğa Kaya ayrı antrenman yaparken, Halil İbrahim Pehlivan takımla çalıştı. Sarı kart cezalısı Ahmet Oğuz, Torku Konyaspor maçında forma giyemeyecek.