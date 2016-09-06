Cezanın biri bitti

Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanan maçta tribünlere taraftar alınmadı.

FIFA, taraftarlarının mart ayında İsrail ve Macaristan ile yapılan hazırlık maçlarındaki ırkçı tezahüratları nedeniyle Hırvatistan Milli Takımı’na iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Hırvatistan, Türkiye’nin yanı sıra evinde 12 Kasım’da oynayacağı İzlanda karşılaşmasını da seyircisiz yapıp cezasını tamamlayacak.