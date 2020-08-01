Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FA Cup finali öncesi ilk 11'ler açıklandı

İngiltere'de FA Cup finalinde iki ezeli rakip Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşıyor. Wembley'deki zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER:

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Giroud, Pulisic

Arsenal: Martinez, Holding, David Luiz, Tierney, Bellerin, Xhaka, Ceballos, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang



