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01.08.2020 - 18:40 |

Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FA Cup finali öncesi ilk 11'ler açıklandı

FA Cup (İngiltere Federasyon Kupası) finalinde Chelsea ile Arsenal Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.30'da başlayacak dev karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak aktaracağız...

Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FA Cup finali öncesi ilk 11'ler açıklandı
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İngiltere'de FA Cup finalinde iki ezeli rakip Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşıyor. Wembley'deki zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda FA Cup finali öncesi ilk 11ler açıklandı

İLK 11'LER:

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Giroud, Pulisic

Arsenal: Martinez, Holding, David Luiz, Tierney, Bellerin, Xhaka, Ceballos, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang

Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda FA Cup finali öncesi ilk 11ler açıklandı

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