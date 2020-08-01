01.08.2020 - 18:40 |
Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FA Cup finali öncesi ilk 11'ler açıklandı
FA Cup (İngiltere Federasyon Kupası) finalinde Chelsea ile Arsenal Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.30'da başlayacak dev karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak aktaracağız...
İngiltere'de FA Cup finalinde iki ezeli rakip Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşıyor. Wembley'deki zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER:
Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Giroud, Pulisic
Arsenal: Martinez, Holding, David Luiz, Tierney, Bellerin, Xhaka, Ceballos, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang