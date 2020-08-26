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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea, Ben Chilwell ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
26.08.2020 - 20:41 | | AA

Chelsea, Ben Chilwell ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leicester City'de forma giyen Ben Chilwell'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Chelsea, Ben Chilwell ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Chilwell'in bonservisi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, sol bek mevkisinde görev alan Ben Chilwell'in bonservisi için Leicester City'ye 45-50 milyon sterlin arası bir ödeme yapacak.

İngiltere Milli Takımı'nda 11 maçta görev alan Chilwell, altyapısından yetiştiği Leicester City formasıyla 123 karşılaşmada 4 gole imza attı.

Chelsea, Ben Chilwell ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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