26.08.2020 - 20:41 | | AA
Chelsea, Ben Chilwell ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leicester City'de forma giyen Ben Chilwell'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Chilwell'in bonservisi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, sol bek mevkisinde görev alan Ben Chilwell'in bonservisi için Leicester City'ye 45-50 milyon sterlin arası bir ödeme yapacak.
İngiltere Milli Takımı'nda 11 maçta görev alan Chilwell, altyapısından yetiştiği Leicester City formasıyla 123 karşılaşmada 4 gole imza attı.
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