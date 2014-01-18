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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Chelsea büyük bir yeteneğini sattı
18.01.2014 - 16:00 |

Chelsea büyük bir yeteneğini sattı

Alman Bundesliga takımlarından VfL Wolfsburg kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. VfL Wolfsburg, Belçikalı genç yetenek Kevin de Bruyne'yi 22 milyon Euro karşılığında FC Chelsea'den transfer etti.

Chelsea büyük bir yeteneğini sattı
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan İngiliz futbol kulübü FC Chelsea önemli bir yıldızını Alman takımı VfL Wolfsburg'a kaptırdı.

Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea'nın büyük umutlarla transfer ettiği 22 yaşındaki Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne tekrar Bundesliga'ya geri döndü.

FC Chelsea devre arasından faydalanarak genç yeteneğini 22 milyon Euro bonservis bedeliyle VfL Wolfsburg'a sattı.

Kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştiren Wolfsburg, 22 milyon Euro karşılığında Kevin de Bruyne ile 5.5 yılık sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili konuşan VfL Wolfsburg menajeri Klaus Allofs, "Kevin, Wolfsburg'un her zaman oynamak istediği takım olduğunu ve gelmek istediğini bize söyledi. Takımı sırtlayacak bir potansiyele sahip olduğuna da bizi ikna etti" dedi.

Geçtiğimiz yıl Chelsea'nın Werder Bremen'e kiralık olarak verdiği Kevin de Bruyne Alman Bundesliga'da 33 maça çıkmış ve 10 gol atmıştı. Bu sezon tekrar Chelsea'ye dönen de Bruyne teknik direktör Jose Mourinho tarafından sadece 3 Premier Ligi maçında görevlendirildi.

(NTV)

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