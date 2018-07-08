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08.07.2018 - 02:30 |

Chelsea dönemi

Belçika Milli Takımı’nın şu anda iskeletini oluşturan Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku’nun Chelsea günleri de ön plana çıktı.

Chelsea dönemi
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Belçika Milli Takımı’nın şu anda iskeletini oluşturan Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku’nun Chelsea günleri de ön plana çıktı.

2010 yılında İngiltere’nin dev kulübü Chelsea’de buluşan 3 Belçikalı yıldız, daha sonraki süreçlerde farklı yol izledi. Şu anda Chelsea’de hâlâ forma giyen ve kulüp tarihine geçen Hazard’ın aksine Lukaku, Everton ve Manchester United’la yoluna devam etti. Kevin De Bruyne de Manchester City’de oldukça etkili oldu.

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