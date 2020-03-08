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08.03.2020 - 19:21 |

Chelsea, Everton'Ä± farklÄ± maÄŸlup etti

Ä°ngiltere Premier Lig'in 29. haftasÄ±nda oynanan maÃ§ta Chelsea, sahasÄ±nda Everton'Ä± 4-0 yendi.Â

Chelsea, Everton'Ä± farklÄ± maÄŸlup etti

Ä°ngiltere Premier Lig'in 29. haftasÄ±nda oynanan maÃ§ta Chelsea, sahasÄ±nda Everton'Ä± 4-0 yendi.Â 

Londra ekibi, Stamford Bridge StadÄ±'nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 14. dakikada Mason Mount ve 21. dakikada Pedro'nun attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0 Ã¶nde kapadÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 51. dakikasÄ±nda Willian ile farkÄ± artÄ±ran "Maviler", 54. dakikada Olivier Giroud'nun golÃ¼yle sahadan 4-0 gibi farklÄ± skorla galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Frank Lampard yÃ¶netimindeki Chelsea bu galibiyetin ardÄ±ndan puanÄ±nÄ± 48'e Ã§Ä±karÄ±rken, Everton ise 37 puanda kaldÄ±.

Chelsea, EvertonÄ± farklÄ± maÄŸlup etti

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