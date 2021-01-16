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16.01.2021 - 23:12 | | AA

Chelsea, Fulham'ı tek golle geçti!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Chelsea, Fulham'ı tek golle geçti!
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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 3 maçta galip gelemeyen Chelsea, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'ın konuğu oldu. Mavi-beyazlı ekip, 78. dakikada Mason Mount'un golüyle karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. 

Fulham'da Antonee Robinson, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Chelsea bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti, Fulham ise 12 puanda kaldı.

Chelsea, Fulhamı tek golle geçti

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