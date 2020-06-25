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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea Manchester City (CANLI)
25.06.2020 - 20:29 |

Chelsea Manchester City (CANLI)

İngiltere'de 31. haftanın merakla beklenen maçında Manchester City deplasmandaChelsea ile karşı karşıya geliyor. Müsabakada Manchester City puan kaybetmesi halinde Liverpool 30 yıl sonra şampiyon olacak. Mücadele saat 22.15'te başladı.

Chelsea Manchester City (CANLI)
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Chelsea Manchester City (CANLI)

İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında Chelsea evinde Manchester City'i konuk ediyor. Müsabakada Manchester City puan kaybetmesi halinde Liverpool 30 yıl sonra şampiyon olacak. Maç saat 22.15'te başladı.

Chelsea Manchester City (CANLI)


İLK 11'LER

Chelsea 11'i: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Barkley, Mount, Willian, Pulisic, Giroud

Manchester City 11'i: Ederson, Laporte, Walker, Fernandinho, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling

Kante'den Manchester City'e Müthiş Bitiriş

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