25.06.2020 - 20:29 |
Chelsea Manchester City (CANLI)
İngiltere'de 31. haftanın merakla beklenen maçında Manchester City deplasmandaChelsea ile karşı karşıya geliyor. Müsabakada Manchester City puan kaybetmesi halinde Liverpool 30 yıl sonra şampiyon olacak. Mücadele saat 22.15'te başladı.
İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında Chelsea evinde Manchester City'i konuk ediyor. Müsabakada Manchester City puan kaybetmesi halinde Liverpool 30 yıl sonra şampiyon olacak. Maç saat 22.15'te başladı.
Chelsea 11'i: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Barkley, Mount, Willian, Pulisic, Giroud
Manchester City 11'i: Ederson, Laporte, Walker, Fernandinho, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling
Kante'den Manchester City'e Müthiş Bitiriş