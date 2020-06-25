Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

Chelsea Manchester City maçı için heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...



CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?



Chelsea Manchester City maçı bugün saat 22:15'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL11'LER



Chelsea : Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Jorginho, Kante, Kovacic; Pulisic, Willian, Giroud.



Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri, Gundogan, Bernardo; Foden, Sterling, Aguero.





