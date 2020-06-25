25.06.2020 - 20:29 |
Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Manchester City karşılaşması için geri sayım başladı. 31. haftanın en önemli maçları arasında gösterilen ve Manchester City'nin puan kaybetmesi halinde Liverpool'un 30 yıl sonra şampiyon olacağı mücadele öncesi binlerce futbolsever Chelsea Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...
Chelsea Manchester City maçı için heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...
CHELSEA MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea Manchester City maçı bugün saat 22:15'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL11'LER
Chelsea : Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Jorginho, Kante, Kovacic; Pulisic, Willian, Giroud.
Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri, Gundogan, Bernardo; Foden, Sterling, Aguero.