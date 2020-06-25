 Chelsea - Manchester City maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Chelsea, salgın arası sonrası çıktığı ilk maçta Aston Villa'yı geriden gelip devirmesini bildi. 2 dakika içinde önce Christian Pulisic, ardından da Olivier Giroud maçı Maviler'e getirdi. Gollerde katkı yapan isim ise Cesar Azpilicueta idi... Kritik 3 puan takımı Şampiyonlar Ligi potasında tuttu. Cezası nedeniyle o maçta forma giyemeyen Jorginho kadroya dönüyor. İtalyan yıldız, TD Frank Lampard'ın Manchester City karşısında orta alanda elini güçlendirecek. Kenardan gelip 5 dakika içinde oyunu değiştiren Pulisic bu sefer ilk 11'de olacaktır.

Manchester City ise önce Arsenal'i, ardından da Burnley engelini gol yemeden geçti ve 2. sıradaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Ameliyat olup sezonu kapatan Sergio Agüero kadroda olmayacak. Salgın dönüşü üst üste 2 maça çıkan David Silva'nın yedekte başlaması, Burnley karşısında süre almayan Kyle Walker, Benjamin Mendy ve Raheem Sterling'in yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Arsenal'e karşı sonradan girip golünü atan, Burnley karşısında ise 2 golünün dışında ortaya koyduğu futbolla gözlerimizin pasını silen Phil Foden'ın da ilk 11'deki yerini koruması şaşırtıcı olmaz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea'nin ligdeki son 7 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester City'nin deplasmanda oynadığı son 4 lig maçı "2.5 ALT" oldu.

- İki takım arasındaki son 7 maçın sadece 1'ini Chelsea kazanabildi. (5 Manchester City - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu! %23'lük kesim her iki takımdan da gol bekliyor... %19'luk kesim ise "Manchester City kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve deplasman ekibine güveniyor.

MİSLİ.COM PREMIER LİG UZMANI M. FEVZİ TANIRLI NE ÖNERİYOR?

Man City'de 16 gollü Agüero ile Chelsea'de 13 gollü Abraham oynamayacak olsa da Stamford Bridge'de çok güzel bir maç izlemeye adayız. Chelsea'nin bu sezonki en önemli özelliği, oynadığı 30 maçın 29'unda topa daha çok sahip olmasıydı.City ise Arsenal'i 3, Burnley'i 5 golle yenerken çok rahattı, kadroda Foden gibi gençler performansıyla dikkat çekti. Gollü ve keyifli maç bekliyorum.



