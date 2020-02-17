Chelsea - Manchester United (CANLI)

Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea ile Manchester United, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Liverpool’un muhteşem performansıyla Premier Lig’de şampiyonluğu kimseye bırakmayacağını göstermesi diğer kulüpleri Şampiyonlar Ligi hedefine yöneltti. 41 puanla 4. sırada kalan Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, Leicester'ın puan kaybettiği haftada United'ı devirip üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı istiyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve 35 puanla 9. sırada yer alan Ole Gunnar Solskjaer'li Kırmızı Şeytanlar ise taraftarına derbi zaferi hediye etmenin peşinde.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele saat 23.00'te başladı.

İLK 11'LER

Chelsea: Caballero, James, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Willian, Batshuayi

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaq, Williams, Fred, Matic, Fernandes, James, Martial

Chelsea'nin Manchester United'a attığı en iyi 5 gol