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16.02.2021 - 01:39 | | AA

Chelsea, Newcastle United'ı devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Chelsea, Newcastle United'ı devirdi!
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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'a karşı 31. dakikada Olivier Giroud ve 39. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 

Londra temsilcisi Chelsea, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla Chelsea, puanını 42'ye yükseltirken, Newcastle United, 25 puanda kaldı.

Chelsea, Newcastle Unitedı devirdi

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