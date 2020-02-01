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HaberlerTrabzonspor Haberleri Chelsea’den Eddie Newton'a mesaj
01.02.2020 - 14:38 |

Chelsea’den Eddie Newton'a mesaj

Bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir’in ekibine katılan Eddie Newton için Chelsea’den resmi açıklama yapıldı. İngiliz devi, “Newton artık eski oyuncularımız Sturridge ve Mikel’le beraber çalışacak. 48 yaşındaki teknik adamın yeni durağı Karadeniz oldu” denildi.

Chelsea’den Eddie Newton'a mesaj

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Devre arası dönemde Trabzonspor’da teknik heyete katılan Eddie Newton için eski kulübü Chelsea’den resmi açıklama geldi. Bordo-mavililerde Hüseyin Çimşir’in ekibine katılan Newton için bir bilgilendirme metni yayımlayan Londra temsilcisi, “Eddie Newton’a Türkiye’deki yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

Eddie Newton, Trabzonspor’a katıldı. Trabzonspor’un teknik heyetinde görev yapacak. Eddie’ye bu zamana kadarki hizmetleri için teşekkür ederiz. Newton artık eski oyuncularımız Sturridge ve Mikel’le beraber çalışacak. 48 yaşındaki teknik adamın yeni durağı Karadeniz oldu” denildi.

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Chelsea’den Eddie Newtona mesaj

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