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09.06.2020 - 00:27 |

Chelsea'den Tino Anjorin'e 5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme

Chelsea, genÃ§ oyuncusu Tino Anjorin ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â

Chelsea'den Tino Anjorin'e 5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme
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Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, genÃ§ oyuncusu Tino Anjorin ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â 

Chelsea KulÃ¼bÃ¼, 18 yaÅŸÄ±ndaki Nijerya asÄ±llÄ± Ä°ngiliz orta saha oyuncusu Anjorin ile 2025'e kadar sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

KulÃ¼bÃ¼n altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ve bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerin ilgilendiÄŸi iddia edilen Anjorin, Chelsea'nin gelecek vadeden isimleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â 

Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n alt yaÅŸ kategorilerinde de forma giyen genÃ§ futbolcu, bu sezon A takÄ±mda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± 5 maÃ§ta 2 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

Chelseaden Tino Anjorine 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme

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