09.06.2020 - 00:27 |
Chelsea'den Tino Anjorin'e 5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme
Chelsea, genÃ§ oyuncusu Tino Anjorin ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, genÃ§ oyuncusu Tino Anjorin ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â
Chelsea KulÃ¼bÃ¼, 18 yaÅŸÄ±ndaki Nijerya asÄ±llÄ± Ä°ngiliz orta saha oyuncusu Anjorin ile 2025'e kadar sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
KulÃ¼bÃ¼n altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ve bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerin ilgilendiÄŸi iddia edilen Anjorin, Chelsea'nin gelecek vadeden isimleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â
Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n alt yaÅŸ kategorilerinde de forma giyen genÃ§ futbolcu, bu sezon A takÄ±mda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± 5 maÃ§ta 2 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.
Manchester City'li Oyuncular AntrenmanlarÄ±na Devam Ediyor