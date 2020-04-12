Chelsea'nin efsanesi Peter Bonetti hayatÄ±nÄ± kaybetti!

Chelsea'nin efsane futbolcularÄ±ndan "The Cat" (Kedi) lakaplÄ± eski kaleci Peter Bonetti, 78 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Londra ekibinin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Chelsea'nin gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en iyi oyuncularÄ±ndan biri. Huzur iÃ§inde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldÄ±.Â

Ä°ngiliz medyasÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Bonetti uzun sÃ¼redir bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele ediyordu.Â

Chelsea formasÄ±nÄ± 729 kez giyerek kulÃ¼p tarihinde en fazla maÃ§a Ã§Ä±kan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ± ile 1966 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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