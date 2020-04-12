Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea'nin efsanesi Peter Bonetti hayatÄ±nÄ± kaybetti!
12.04.2020 - 18:58 | | AA

Chelsea'nin efsanesi Peter Bonetti hayatÄ±nÄ± kaybetti!

Chelsea formasÄ±nÄ± 729 kez giyerek kulÃ¼p tarihinde en fazla maÃ§a Ã§Ä±kan 2. oyuncu olan efsane kaleci Peter Bonetti, 78 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Chelsea'nin efsanesi Peter Bonetti hayatÄ±nÄ± kaybetti!

Chelsea'nin efsane futbolcularÄ±ndan "The Cat" (Kedi) lakaplÄ± eski kaleci Peter Bonetti, 78 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â 

Londra ekibinin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Chelsea'nin gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en iyi oyuncularÄ±ndan biri. Huzur iÃ§inde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldÄ±.Â 

Ä°ngiliz medyasÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Bonetti uzun sÃ¼redir bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele ediyordu.Â 

Chelsea formasÄ±nÄ± 729 kez giyerek kulÃ¼p tarihinde en fazla maÃ§a Ã§Ä±kan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ± ile 1966 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Chelseanin efsanesi Peter Bonetti hayatÄ±nÄ± kaybetti

Jose Mourinho'nun Tottenham'daki Ä°lk 48 Saati

    Caner Erkin ve kÄ±zÄ± evde spor yapÄ±yor...
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Denizlispor'da Olcay yeni sayfa açacak

    Denizlispor'da Olcay yeni sayfa aÃ§acak

    Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    Ergin Ataman "EN"lerini sÄ±raladÄ±, kendisini 2 kelime ile anlattÄ±!

    Ergin Ataman "EN"lerini sÄ±raladÄ±, kendisini 2 kelime ile anlattÄ±!

    Berk Demir: "Milli takÄ±m, bulunmasÄ± çok gurur verici"

    Berk Demir: "Milli takÄ±m, bulunmasÄ± Ã§ok gurur verici"

    SÄ±radaki Haber