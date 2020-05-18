Chelsea'nin genç oyuncusu Callum Hudson-Odoi tutuklandı!

Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki en büyük yeteneklerinden biri olması beklenen Callum Hudson-Odoi, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

The Sun'da yer alan habere göre, İngiltere'de corona virüse yakalanan ilk futbolcu olan Hudson-Odoi, İngiltere hükümeti tarafından getirilen koruyucu önlemleri ihlal etti. Habere göre Hudson-Odoi'nin bir modele iç çamaşırlarını giyerek Londra'daki evine ziyaret etmesini istediği belirtildi. İsmi açıklanmayan genç model de Odoi'nin evinin bulunduğu bölgeye geldi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Odoi'nin evine çağırdığı genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken görgü tanıklarının ifadesine göre bir futbolcu da polis tarafından tutuklandı. Tutuklanan ismin Hudson-Odoi olduğu ifade edildi.

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