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20.02.2021 - 18:05 |

Chelsea'yi Southampton durdurdu! 2 gol sesi...

Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Chelsea'yi Southampton durdurdu! 2 gol sesi...
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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

St. Mary Stadı'nda oynanan maçta Southampton, 33. dakikada Takumi Minamino'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 

Konuk ekip Chelsea'de Mason Mount, 54. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-1. 

Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Chelsea puanını 43'e, 7 maçtır kazanamayan Southampton ise 30'a yükseltti.

Chelseayi Southampton durdurdu 2 gol sesi...

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