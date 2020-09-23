23.09.2020 - 11:41 | | AA
Chicago Bulls'ta Billy Donovan dönemi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls, başantrenörlük görevine Billy Donovan'ı getirdiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki ABD'li Donovan'ın gelecek sezondan itibaren takımın başantrenörlük koltuğuna oturacağı ifade edildi.
Son 5 sezondur Oklahoma City Thunder'ı çalıştıran Donovan, 243 galibiyet ve 157 mağlubiyetlik performansıyla takımının her sezon play-off'lara kalmasına sağlamış ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Thunder'dan ayrılmıştı.
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