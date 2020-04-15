Chico ve Diego'dan anlamlı kampanya

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da uzun yıllar forma giyen Chico koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yakın arkadaşı Diego ile evinde vaktini eğlenceli geçirmek için 9 gün önce saçlarını sarıya boyayı, fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yeni imajlarıyla fotoğraf paylaşan Chico ve Diego, taraftara koronavirüs salgının yaşandığı günlerde evde keyifli vakit geçirmek için imaj değiştirme önerisinde bulundu. İkili aynı zamanda 'Sarı saç meydan okuması' başlığıyla yeni akım başlattı. 3 maddeyle meydan okumayı özetleyen ikili takipçilerinden saçlarını sarıya boyayıp, fotoğrafını yollamalarını istedi. Meydan okumaya katılıp yeni imajını kendileriyle paylaşan her bir kişi için 5 aileye yardım yapacaklarını belirtti. Chico ile Diego takipçilerine, "Hep birlikte koronavirüsü yenelim. Haydi beyler" çağrısı yaptı.

İkilinin başlattığı 'sarı saç meydan okuma' etkinliği sosyal medyada takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda taraftar sarıya boyadığı saçıyla fotoğrafını ikiliye gönderdi. Chico ile Diego da bunlardan bazılarını paylaştı. Sosyal medyada kendilerine gönderilen fotoğraflar için ihtiyaç sahipleri ailelere yardımda bulunacaklarını duyuran ikili, dün sözlerini tuttu.

Gıda malzemelerinden oluşan yardım paketi ayarlayan Chico ve Diego, arabanın bagajına yükledikleri paketleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine verdi. İki futbolcu koronavirüs nedeniyle evde kaldıkları süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla hem eğlenceli vakit geçirdi, hem takipçilerinin moral bulmasını sağladı hem de ihtiyaç sahiplerini sevindirerek gönülleri kazandı.

Chico sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kampanyanın sona erdiğini duyurup, yardım paketi verdikleri ailelerin mutluluğunu anlattı. Paylaşımında saçını boyayıp, kampanyaya destek olanlara teşekkür eden Chico, şunları söyledi:

"Öncelikle Tanrı'ya bize bu muhteşem günü yaşattıkları için mutluyuz. Akabinde saçını boyayıp, kampanyamıza destekte bulunan, bize olumlu mesajlar yollayan ve destekleyen herkese teşekkürler. Toplamda yüzde 80'i Türkiye, yüzde 20'si Brezilya'da 250'nin üzerinde aileye maddi destekte bulunduk. Bu kampanyadaki amacımız kendimizi ön plana çıkarmaktan ziyade birleştiğimiz zaman dünyayı nasıl değiştirebileceğimiz mesajını vermekti. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yapıp bir çok aileyi sevindirmeyi hedefledik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu inancı sevgiyi ve birlikteliği hep birlikte yaşayalım."