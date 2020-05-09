Chiellini'den Felipe Melo'ya 'Beterin beteriydi'

Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Giorgio Chiellini, eski takım arkadaşı Felipe Melo hakkında ağır sözler sarf etti

Melo ile 2009-2011 yılları arasında aynı takımda oynayan Giorgio Chiellini, satışa çıkacak otobiyografisinden önce La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun saygısız bir insan olduğunu söyledi.

"Balotelli'den bile daha kötüydü"

Melo'ya 'çürük elma' benzetmesi yapan İtalyan efsane, ''Felipe Melo çok kötüydü. En kötünün en kötüsüydü! Saygısız ve her şeye karşı olan insanlara tahammül edemiyorum. Onunla sürekli bir kavga vardı. Felipe Melo ile bir aradaysanız her zaman onunla kavga etme ihtimaliniz vardır. Balotelli'den bile daha kötüydü. Gerçekten beterin beteriydi. Antrenörlere de söyledim, o aramızdaki çürük bir elmaydı.'' ifadelerini kullandı.