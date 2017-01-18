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18.01.2017 - 11:44 | | AA

Chris Paul, sakatlığı nedeniyle 1,5 ila 2 ay sahalardan uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, sakatlığı nedeniyle 1,5 ila 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Chris Paul, sakatlığı nedeniyle 1,5 ila 2 ay sahalardan uzak kalacak
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Clippers'tan yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak'ta oynanan Oklahoma City Thunder maçında sakatlanan Paul'ün, sol el başparmak bağında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilen 31 yaşındaki basketbolcunun, sağlığına kavuşmasının 1,5 ila 2 ay süreceği bilgisi verildi.

29 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konfreransı'nın 4. sırasında yer alan Clippers'ın önemli parçalarından olan Paul'ün, bu sezon 17,5 sayı, 9,7 asist ve 5,3 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

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