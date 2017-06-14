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14.06.2017 - 15:21 |

Christoph Daum, Rumen gazeteciye patladı

Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, düzenlediği basın toplantısında esti gürledi.

Christoph Daum, Rumen gazeteciye patladı
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Romanya Milli Takımı’nı çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, düzenlediği basın toplantısında adeta gürledi. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda 6 puanla dördüncü sırada yer alan ve gruptaki tek galibiyetini Ermenistan’ı deplasmanda 5-0 mağlup ederek alan Romanya’da basın Daum’un ve Milli Takım’ın performansını yoğun bir şekilde eleştiriyor.

Eleştirilere cevap veren deneyimli teknik adam sorusunu yanıtladığı muhabire patladı ve Milli Takım’a yardımcı olmamakla suçladı. Daum “Ben senden daha çok Rumenim” ifadelerini kullandı.

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