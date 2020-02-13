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13.02.2020 - 12:32 | | MANİSA, (DHA)

Cihat Arslan: Havada şampiyonluk kokusu var

TFF 2nci Lig Beyaz Grup'taki liderlik maçında sezon başından bu yana zirve için çekiştiği Yılport Samsunspor'u cumartesi günü konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, tesisin atmosferinde şampiyonluk kokusunun olduğunu söyledi.

Cihat Arslan: Havada şampiyonluk kokusu var

TFF 1inci Lig'i hedefleyen yeni takımıyla çıktığı ilk maçında deplasmanda Sarıyer'i 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başaran Arslan, "Samsunspor grup liderinden önce saygı duymamız gereken bir rakip, hem camiası hocası, bütün unsurlarıyla beraber çok ciddiye almamız gereken, rakip olmaktan gurur duyduğumuz bir camia" dedi.

Cihat Arslan, Samsunspor maçının önemine değinirken, "Samsunspor maçını kazanmak istiyoruz. Biz yeni göreve geldik, takımda iyi bir atmosfer oluştuğuna inanıyorum. Rakibin gücüne, konumuna saygı duyarak oynayacağız ama kazanmak için oynayacağız. Oyuncularla beraber iyi bir atmosfer yakaladık, iyi bir çalışma ortamımız var. Şartlarımız çok düzgün. Kazanacağımızı umut ediyorum ve umuyorum. Tüm planlarımızı bu yönde yapıyoruz. İş buraya geldikten sonra bunun dönüşü yok. Tesisin içindeki atmosfere bakınca, havayı da koklayınca sanki havada şampiyonluk kokusu var" ifadelerini kullandı.

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