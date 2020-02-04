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04.02.2020 - 12:12 | | MANİSA (İHA)

Cihat Arslan ilk idmanına çıktı

Manisa Futbol Kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni Teknik Direktör Cihat Arslan takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Cihat Arslan ilk idmanına çıktı

Manisa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 22. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde bugün gerçekleştirdiği rejenerasyon antrenmanıyla başladı. Gerçekleştirilen rejenarasyon çalışmasının ardından antrenman ayak tenisi oyunuyla tamamlandı.

Manisa Futbol kulübünde göreve başlayan yeni teknik heyet ilk antrenmanına çıkarken, teknik direktör Cihat Arslan’ın ekibinde, Ülken Durak, Recep Umut, Toprak Kırtoğlu, Serkan İşyapan (Yardımcı Antrenör), Fevzi Layiç (Kaleci Antrenörü), Ömer Kalebayır, (Atletik Performans Antrenörü), Egemen Babaç (Maç ve Performans Analiz Antrenörü) görev alacak.

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