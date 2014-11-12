Çılgın Guardiola! Gece 3'te Robben'i arayıp...

Bayern Münih’in Hollandalısı Arjen Robben, teknik direktörleri Pep Guardiola’nın gece 3’te kendisini arayıp, taktik konuştuğunu itiraf etti.

Arjen Robben, France Football Dergisi’ne FIFA Ballon d’OR ödülleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Açıklamalarında Pep Guardiola hakkında da ilginç anlarını anlattı.

FIFA Ballon d’OR ödülleri’nde olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, “Ancak kazanmayı hiçbir zaman saplantı haline getirmedim. Dünya Kupası’nın kazanan Almanya’nın oyuncularından birtanesinin bu ödülü alması gerek diye düşünüyorum” dedi.

“Messi ve Ronaldo tam bir canavar” diyen Arjen Robben diğer futbolcularla kıyaslanmayı sevmediğini belirterek, “Onlar futbolun en üst düzeyi. Ancak ben diğer futbolcularla kıyaslanmayı sevmiyorum “açıklamasında bulundu.

Pep Guardiola ile ilgili gelen bir soru üzerine ilginç açıklamalarda bulunan Robben, “Pep bir futbol manyağı. Bazen gece 3’te taktik konuşmak için beni arayıp uyandırıyor. Her zaman yeni sistemler düşünüyor. O bizi geliştirdi ve öngörülemez hale getirdi” yorumunda bulundu.