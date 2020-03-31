Çılgın transfer! 107 milyon euro...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Avrupa'da corona virüs salgını nedeniyle ekonomik kriz baş gösterse de Manchester United ilginç bir atakla dikkat çekti.

The Sun Gazetesi'nin yaptığı haberde; Borussia Dortmund'da oynayan Jadon Sancho için ManU'nun 95 milyon sterlin yani 107 milyon euroya transferi bitirdiği iddia edildi.

Henüz resmi bir onayın gelmediği ancak Sancho'nun Manchester United'a transferinin bitme noktasında olduğu kaydedildi.

Ülkesi İngiltere'ye dönmeye hazırlanan 20 yaşındaki Sancho'nun daha önce Cantona ve Beckham giydiği için de 7 numaralı formayı özellikle istediği bildirildi.

Ayrıca haftalık da 400 bin sterline varan bir maaşının olacağı haber içerisinde detaylandırıldı.