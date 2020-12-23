Cim Bom kenetlendi

Aslında ilginç maç oldu. İlk 12 dakikayı izleyen biri için “Fark olur” tahmini son derece anlaşılabilir bir öngörü olurdu. Galatasaray bu dakikaya kadar iki gol atmakla kalmamış resmen Göztepe kalesini abluka altına almıştı. Fatih Terim belki kenarda yoktu ama futbolcular kenetlenmişti. Soner estetik golü ile Türk Telekom’daki hava değişti. Eksik ve sıkıntılı Göztepe beraberlik için umutlandı ve yüklendi. Pozisyonlar da buldu.

50. dakikada Soner’in kaçırdığı net fırsat belki de maçın kader anıydı. Feghouli’nin golü ile Cim-Bom rahatladı. Göztepe savunması ofsayt taktiği konusunda sınıfta kaldı. Mete Kalkavan maça atanınca tedirgin olan Galatasaraylılar vardı ama hakemlik bir durum yaşanmadı. Karagümrük yenilgisiyle sarsılan Aslan kendine geldi ve Trabzon deplasmanı öncesi de moral buldu.

Emre Kılınç’ın golü ile başladı 90 dakika. Diagne’nin vuruşunda kaleci Megyeri’den dönen topu tamamladı Emre Kılınç. Dakika 4’tü. 12’de Donk’un uzun pasında Arda Turan sahneye çıktı. Savunmanın arkasına sızan tecrübeli futbolcu düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Gassama’nın yanlış adamı tutmaya gitmesi büyük bir hataydı.

14’te ise konuk ekipte Soner’den estetik bir gol geldi. Halil’in ortasında Soner topuğuyla vurdu ve direğe çarpan top ağlarla buluştu: Galatasaray 2 - Göztepe 1. 34’te kornerde Luyindama kafayı vurdu ama Megyeri gole izin vermedi. Dönen topta da Arda Turan’a şans tanımadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve mutlak golü kaçıran taraf Göztepe’ydi. 50’de Soner 3 metreden topu üstten auta yolladı. 62’de Taylan’ın akıl dolu pasında yine Göztepe savunması pozisyon hatası yaptı. Bu kez arkaya sarkan ve golü atan Feghouli oldu: Galatasaray 3 - Göztepe 1. İki takımda kalan bölümde kaçırdı ve maç böyle bitti.