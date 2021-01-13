Cimbom'un adı yetti

Böyle bir senaryoyu, hele de maçın 0-0 biteceğini tahmin etmek çok güçtü. Aslında ilk dakikalar da bol gollü ve pozisyonlu bir karşılaşma olacağı kanaati oluşturdu. Ne var ki herkes yanıldı! Ne gol ne de pozisyon zenginliği olan bir maç izledik.

Karşılaşma, 3. dakikada Emre Akbaba’nın yakaladığı ama kaleci Ertaç’ın kurtardığı pozisyonla başladı. Malatya 30’da buna Zeki ile karşılık verdi.

39’da Emre Akbaba, G.Saray adına yine net fırsata giren ama atamayan isimdi. 58’de Babel, 67’de de Emre Akbaba’nın şutunda Ertaç hata yapmadı.

85’de Emre Kılınç boş durumdaki Diagne’ye topu aktaramadı. 90 dakikalık süreçte başka gol olmayınca karşılaşma uzatmaya gitti.

102’de Etebo’nun kaptırdığı top pahalıya patladı. Umut Bulut’un ceza alanı dışından vuruşunda Fatih Öztürk çaresiz kaldı: 1-0.

Maçın böyle biteceği sanılırken, 120+1’de kazanılan serbest vuruşta Luyindama iyi yükselip kafayla beraberliği sağladı: 1-1.

Penaltılar da aynı maç gibi uzatmalı geçti. İlk beş atışta ev sahibinden Mustafa, Galatasaray’dan da Kerem kaçırdı, yine eşitlik bozulmadı. Seri atışlarda Cim-Bom hata yapmazken, topun başına geçen Jetmir Topalli’nin vuruşunu kaleci Fatih çıkardı ve maç içerisindeki hatasını da böylece telafi etti.