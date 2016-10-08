08.10.2016 - 12:14 |
Çin milli takımı Suriye'ye yenilince taraftarlar sokağa döküldü
2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde gecenin sürpriz sonuçlarından birisi Çin'de alındı.
Ülke olarak zor günler geçiren Suriye'nin deplasmanda son yıllarda futbol sektörüne adeta para yağdıran Çin'i 1-0 yenmesi, Çinli taraftarları fazlasıyla kızdırdı.
Maçtan sonra sokağa dökülen taraftarlar yürüyüş düzenleyerek Çin Futbol Federasyonu başkanını istifaya davet etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taraftarların "Cai Zhenhua, istifa!" dedikleri görülüyor. (Sabah)