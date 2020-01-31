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31.01.2020 - 08:00 |

Çin takımı Guangzhou Evergrande'in yıldızı Paulinho: ‘İyi durumdayız’

Çin Süper Ligi’nde Guangzhou Evergrande’de forma giyen Paulinho, şu anda iyi durumda olduklarını söyledi.

Çin takımı Guangzhou Evergrande'in yıldızı Paulinho: ‘İyi durumdayız’

Çin Süper Ligi’nde Guangzhou Evergrande’de forma giyen Paulinho, şu anda iyi durumda olduklarını söyledi. Brezilyalı orta saha, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, “Koronavirüsü nedeniyle ailem için Çin’den ayrılmayı düşündüm ama bize rahat olmamızı söylediler. Şu anda iyi durumdayız” dedi.

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