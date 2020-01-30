Çin'de koronavirüs futbolu da vurdu! Ligler süresiz ertelendi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünyada son günlerin en büyük gündem maddesi olan koronavirüs Çin’de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tüm yaşamı etkileyen bu ölümcül virüs futbol sahalarını da vurdu. Özellikle 22 Şubat 2020 tarihinde başlayacak Çin Süper Ligi’nin akıbeti belli oldu.

Şehirler arası yolculuklarda sıkıntı yaşanmasına dair çıkan endişe sonrası kulüpler ve futbolcuların da yaşadığı çekinceler göz önüne alındı. Resmi kaynaklarda Çin’de futbol karşılaşmalarının süresiz olarak ertelendiği bildirildi. 22 Şubat’ta başlaması gereken lig mücadelesinin ne zaman başlayacağı konusunda tarih daha sonra belirlenecek. Ülkede tüm spor müsabakaları şu anda durma noktasına geldi.

Bilindiği üzere Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande Taobao forma giyiyor.

Talisca'nın Beşiktaş'taki günlerini izliyoruz