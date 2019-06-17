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17.06.2019 - 12:35 |

Çin'den Thomas Müller'e rekor sözleşme!

Bayern Münih’in yıldız ismi Thomas Müller için Çin’den rekor bir teklif geldi. 29 yaşındaki Alman futbolcuya sezonluk 25 milyon euroluk bir sözleşme önerildiği iddia edildi.

Çin'den Thomas Müller'e rekor sözleşme!
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Son dönemde Avrupa futbolundaki yıldızları transfer eden Çin kulüpleri yeni bir hedef daha belirledi. Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih’in efsaneleşen yıldızlarından Thomas Müller’in Çin Süper Ligi’nden teklif aldığı kaydedildi.

Kicker’da yer alan haberde, 29 yaşındaki futbolcu için Çin’den bir kulübün yıllık 25 milyon Euro değerinde bir kontrat önerdiği dile getirildi. Bayern Münih’te son 6 aylık dilimde sıkıntılı bir süreç geçiren ve formsuz olan Müller konusunda da birçok kafa karışıklığı olduğu yazıldı.

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