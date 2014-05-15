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15.05.2014 - 11:03 |

Çirkin pankartın cezasını taraftar ödeyecek

Bayern Münih, Mesut Özil’in yer aldığı ‘Gay’ pankartından dolayı gelen para cezasını taraftarına fatura etti.

Çirkin pankartın cezasını taraftar ödeyecek
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

UEFA’nın Bayern Münih’e verdiği para cezasını kulüp değil; taraftar ödeyecek. Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde 11 Mart’ta Arsenal ile karşılaşmada Alman taraftarlar Arsenal’in Gunners (topçular) lakabına ithafen ‘Gay Gunners’ pankartı açmıştı. Bunun üzerine 10 bin euroluk bir ceza verildi.

Bayern kulübü homofobik pankart için cezayı gençlere keserken, faturaları evlerine gönderdi. Bayern kulübü sözcüsü, gençlerin aynı zamanda kulüp bünyesinde kamu hizmeti cezasına da çarptırılacağını açıkladı ve bu uygulamanın bu tip davranışlar içerisine girecek diğer taraftarlara bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. Açılan pankartta Arsenalli Mesut Özil bir top makinesinin önünde görünüyordu.

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