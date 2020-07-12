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12.07.2020 - 10:16 |

Cisse: Bayern Münih'i reddettim, Newcastle'a gittim

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'nin, Afrika Uluslar Kupası'nda oynayabilmek için Bayern Münih'ten gelen transfer teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

Cisse: Bayern Münih'i reddettim, Newcastle'a gittim
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Galatasaray filelerini iki kez havalandırarak ligdeki gol sayısını 22'ye çıkaran Papiss Cisse'nin, Bayern Münih'in kapısından döndüğü ortaya çıktı. Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geride bırakarak gol krallığının zirvesine tırmanan ve ismi Beşiktaş ile anılmaya başlayan Senegalli forvet, Alman ekibinin transfer teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Cisse: Bayern Münihi reddettim, Newcastlea gittim

'Mario Gomez ile beni partner yapacaklardı'

İngiliz basınına verdiği röportajda Cisse, Freiburg forması giydiği ve golleriyle adından söz ettirdiği 2012 yılında gerçekleşen olayı şöyle anlattı: "Bundesliga'nın en skorer ikinci oyuncusuydum ve Bayern'e gitmem bekleniyordu. Kulüp beni forvette Mario Gomez ile partner yapmayı istiyordu.

'Bayern'i reddettim, Newcastle'ı kabul ettim'

Ancak Bayern Münih, kışın devre arasında Amerika'daki devre arası kampına katılmamı isteyince işler değişti. Afrika Uluslar Kupası vardı ve bu turnuvada oynayabilmek için teklifi geri çevirdim. Senegalle çalışmalara katıldıktan bir süre sonra ise menajerim aradı ve Newcastle United'ın beni istediğini, İngiltere'ye gidip sağlık kontrolünden geçmemi söyledi."

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