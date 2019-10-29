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• 29 Ekim 2019 - 10:25 • Son Güncelleme:

Cisse bombası! Teklif yapıldı...

Lige müthiş bir başlangıç yapan Papiss Cisse için Akdeniz ekibine bir teklif geldi.

• 29 Ekim 2019 - 10:25 • Son Güncelleme:
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Lider Alanyaspor'un formda golcüsü Papiss Cisse için flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Sezona fırtına gibi başlayan ve 9 maçta 9 gol atan Papiss Cisse için eski takımı harekete geçti.

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Golleriyle takımını zirveye taşıyan Cisse için Newcastle United, 3.5 milyon eurodan kapıyı açtı.

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Gol yollarındaki sıkıntıyı eski oyuncusu Cisse'yle çözmek isteyen Newcastle, 3.5 milyon euro gibi bir teklifi Alanyaspor'un rahatlıkla kabul edeceğini düşünüyor.

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