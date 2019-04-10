Cisse penaltı şanssızlığını kırmak istiyor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cenk Ahmet'in sakatlığından dolayı katılmadığı antrenmanda Baiano da takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi Alanyaspor’un golcü yıldızı Papiss Cisse gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde antrenman öncesi performansını değerlendiren Cisse, “Ligin ilk yarısında 5 gol kaydetmiştim. Bu tamamen çalışma ile alakalı. Ligin ikinci yarısında ise hocamızın da gelmesiyle şimdiden 8 gole ulaştım. Bulunduğumuz yerin tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Daha önümüzde 7 maç var, büyük rakamlara ulaşırım” dedi.

"SÜPER LİG ZOR VE MÜCADELECİ BİR LİG"

Süper Lig'in diğer liglere göre zor olduğunu anlatan Cisse, “Süper Lig elbette bir Premier Lig ya da bir Bundesliga değil fakat diğer liglerle karşılaştırdığımız zaman bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yüksek mücadele var, teknik var, taktik var. Dışarıdan ilk düşündüklerinde Süper Lig çok iyi olarak algılanamayabilir. Belki birçok insan bunun farkında olmayabilir. Çünkü gerçekten zor bir lig ve mücadeleci bir lig” diye konuştu.

"İLK DEFA BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELİYOR"

Alanyaspor’a geldiği günden beri penaltı konusunda şanssızlığını bir türlü kıramadığı ifade eden Cisse, takımdaki bazı arkadaşlarının da bu konuda kendisiyle dalga geçtiğini söyledi. Penaltı şanssızlığını kırmaya çalıştığını belirten Cisse, şöyle dedi: “Bazı arkadaşlarım bu konuda benimle dalga geçiyor. 'Zor golleri atıyorsun ama penaltıları gole çeviremiyorsun' diye. Açıkçası ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Çünkü gerek Fransa liginde gerek Almanya liginde gerekse İngiltere'de penaltıları atıyordum. Türkiye'de başıma geldi. İlk penaltı kaçırdığım maçtan önceki antrenmanda 14'te 14 yapmıştım ama maça çıktığımızda bir türlü gole çevirememiştim. Bütün iş orada başlamıştı. Ama futbolda bu tür şeyler var. Umarım gelecekte bu tür şeyler yaşamam.”

"TAKIMIN ÜST SIRALARDA OLMASINI TERCİH EDERİM"

Süper Lig’de gol krallığında ikinci sırada bulunan başarılı golcü, gol krallığı konusunda hedefi veya hırsı olmadığını, takımın başarısı için çalıştığını aktardı. Golcü Cisse, “Açıkçası bu konuda bir hedefim veya hırsım söz konusu değil. Tamamen takımın başarısına odaklanmış durumdayım. Gol krallığı konusunda yukarıda olmaktansa, takımımın ligi yukarıda bitirmesi benim tercihimdir. Bu yüzden, açıkçası bu konuda dediğim gibi hırsım yok ama takımımın ligi yukarıda bitirmesi, benim de gol krallığında yukarıda olmam tabii ki beni mutlu eder. Önümüzde zorlu bir Malatyaspor maçı var. Kesinlikle zor bir maç olacak. Zor bir deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz” diye konuştu.